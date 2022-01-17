Туристический автобус с пассажирами попал в ДТП с легковушкой в Кузбассе: есть пострадавшие и погибший

Происшествие случилось в субботу, 16 января, около 19:00 на улице Привольной в Киселевске. Автобус Yutong в момент столкновения с автомобилем Toyota был наполнен пассажирами.

Предварительно установлено, что водитель легковушки нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и выехал на полосу встречного движения, где влетел в туристический общественный транспорт, который следовал в Новокузнецк.

В результате от полученных травм скончался мужчина, управлявший иномаркой, также травмы получили двое его пассажиров, в том числе и 4-летний ребенок.

– Пострадавшие женщина и ребенок с травмами средней степени тяжести доставлены в больницу, – рассказали AVOKADO в центре медицины катастроф.

На момент контакта в салоне автобуса находились четверо пассажиров, никто из них не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.