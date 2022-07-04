Туман задержал авиарейсы в Кемерове

В связи с плохими погодными условиями сегодня утром в понедельник, 4 июля, в столице Кемеровской области возникли проблемы с посадкой и вылетом самолетов в местном аэропорту.

– Рейсы задерживаются из-за тумана, – сообщили журналисту AVOKADO в справочной аэропорта.

При этом из информации, указанной в онлайн-табло, следует, что на данный момент задерживаются по два рейса из Новосибирска и Москвы, а еще четыре самолета хоть и приземлились, но с опозданием. До сих пор ожидается посадка самолетов из Оша и Красноярска.