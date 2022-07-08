Туман стал причиной задержки нескольких рейсов в аэропорту Кемерова

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Самолеты в воздушной гавани кузбасской столицы приземлятся и взлетят позднее положенного из-за метеоусловий.

Сегодня, 8 июля, несколько рейсов в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова задерживаются. Судя по данным онлайн-табло воздушной гавани, позже состоится вылет двух самолетов в Москву и одного борта в Санкт-Петербург. Кроме того, задерживается прилет трех самолетов из столицы России и также одного – из Санкт-Петербурга.

  • Наиболее серьезная задержка у самолета, прибывающего из аэропорта Внуково в Москве. Приземление запланировано на 07:15 (03:15 мск), но отложено до 12:19 (08:19 мск), обратный вылет до 12:35 (08:35 мск).
  • Самолет из Шереметьево должен был прибыть в кузбасскую столицу в 07:05 (03:05 мск), но приземлится в 11:35 (07:35 мск). Обратный вылет запланирован на 12:15 (08:15 мск).
  • Борт из Домодедово в Кемерово задержится более чем на три часа. Прилет состоится в 09:59 (05:59 мск).
  • Самолет из Санкт-Петербурга совершит посадку в Кемерове лишь в 11:07 (07:07 мск), вместо запланированных 07:25 (03:25 мск) обратный вылет задержан до 12:00 (08:00 мск).

Как уточнили журналисту AVOKADO в справочной аэропорта, причиной задержки рейсов стали метеоусловия, а именно – туман.


Ранее туман снизил видимость до нуля в поселке близ Кемерова.

Да!
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