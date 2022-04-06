Туман накрыл улицы Новокузнецка

По словам интернет-пользователей густой туман был замечен в Заводском районе Новокузнецка. Судя по кадру, на улицах значительно снижена видимость. Так, из-за плотной пелены практически невозможно рассмотреть объекты, расположенные вдалеке.

– как в фильме "мгла", только в запсибе, – указал местный житель.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что экологическая обстановка в кузбасской столице снова стала причиной возмущений и жалоб от горожан, которые разместили фотографии с "чистым" воздухом в сообществе во "ВКонтакте".