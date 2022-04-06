Туман накрыл улицы Новокузнецка

0
Фото:  

Плотный туман окутал улицы южной столицы Кузбасса, о чем местные жители рассказали на просторах Сети.

По словам интернет-пользователей густой туман был замечен в Заводском районе Новокузнецка. Судя по кадру, на улицах значительно снижена видимость. Так, из-за плотной пелены практически невозможно рассмотреть объекты, расположенные вдалеке.

как в фильме "мгла", только в запсибе, указал местный житель.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что экологическая обстановка в кузбасской столице снова стала причиной возмущений и жалоб от горожан, которые разместили фотографии с "чистым" воздухом в сообществе во "ВКонтакте".

Фото: "Все нормально, это Новокузнецк"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35056

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined