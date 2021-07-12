Тулеев попросил жителей Кузбасса отправить деньги на лечение девочки с СМА

В личном Instagram-аккаунте экс-губернатор шахтерского края Аман Тулеев рассказал подписчикам страницы, что ему "сложно представить", чтобы во времена СССР человек с опасным для жизни диагнозом был вынужден собирать деньги на лечение через смс, оставшись наедине со своей проблемой.

– Хочу обратиться и к нашим финансовым олигархам, если они, конечно, прочитают. Для вас это совсем несложно. И вас, дорогие мои подписчики, прошу при возможности проявить неравнодушие, – заявил бывший глава Кемеровской области.

Стоит отметить, что на сегодняшний день семье Мии удалось собрать менее трети суммы для инъекции препарата, который спасет жизнь маленькой уроженке города Кемерово.