Тулеев обвинил оптимизацию медицины в высокой смертности из-за COVID-19

Сегодня, 19 ноября, бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев разместил в социальной сети пост, в котором привел свои рассуждения на тему ситуации с коронавирусной инфекции. Экс-губернатор рассказал, что встревожен высокими показателями смертности от опасного вируса. При этом он обратил особое внимание на то, что большая часть скончавшихся – пожилые люди.

– Почему мы оказались в такой ситуации? Причин немало. И мое личное мнение, это так называемая "оптимизация" здравоохранения, которая на деле вылилась в закрытие больниц, поликлиник, ФАПов, особо на селе, искусственное объединение медицинских учреждений, сокращение персонала – врачей, медсестер, сокращение профильных специалистов, – заявил Аман Тулеев на своей странице в Instagram.

По словам бывшего губернатора региона, разрушение системы здравоохранения и стало причиной высокой смертности. Кроме того, Аман Тулеев отметил, что для улучшения ситуации с COVID-19 следует изменить подход населения к вакцинации.