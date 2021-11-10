Тулеев обвинил наркоманов во взрывах на шахтах

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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что некоторые взрывы на шахтах происходят из-за действий употребляющих наркотики работников.

Накануне экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев выложил пост в социальной сети, в котором он выразил обеспокоенность снижением контроля состояния шахтеров. По словам бывшего главы региона, одной из главных причин несчастных случаев является человеческий фактор. В частности, Аман Тулеев затронул проблему употребления наркотиков: зависимые работники занимались нагреванием дурманящих веществ, тем самым создавая искру. Как отметил экс-губернатор, раньше из-за этого в шахтах случались трагедии.

‒ Было много аварий и взрывов, и выводы технической комиссии как всегда были одни и те же: скопление газа метана, искра, естественно, взрыв и гибель людей. Так получилось и на шахте "Есаульская" в 2005 году. Тогда погибло 8 шахтеров и 17 горноспасателей. Вывод комиссии тот же: взрыв метана. Прошло более двух лет. И на этой шахте "Есаульская", на участке, где был взрыв, нашли ложку, на которой грели наркоту, ‒ рассказал бывший губернатор Кузбасса в своем Instagram.

Аман Тулеев напомнил, что в 2007 году был принят закон, который обязывал руководство шахт проводить медицинскую проверку работников перед сменой. При этом на федеральном уровне данная инициатива осталась без внимания.


Подписчики экс-губернатора Кузбасса согласились с его словами и отметили, что усиление контроля над состоянием шахтеров благотворно скажется на безопасности под землей.

Да!
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