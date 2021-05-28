Туалет в кузбасской школе позволил области попасть в лидеры конкурса худших санузлов страны

Конкурс на проведение ремонтных работ в школьном туалете, который станет лидером в рейтинге худших санузлов, устроил известный производитель чистящих средств.

В борьбе за первое место россияне стали заваливать организатора фотографиями своих разбитых санузлов, а некоторые из них не встречали ремонта на протяжении 50 лет. Кузбасс тоже не остался в стороне, причем попал на верхние строчки рейтинга.

По итогам голосования в настоящее время на третьем месте расположилась школа №19 из Междуреченска, которая собрала почти 950 лайков.

– Поддерживаем инициативу и верим, что наши дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, смогут в ближайшем будущем увидеть современные туалетные комнаты для детей в одной из старейших школ города, – рассказал автор снимка.

В лидерах отметилась школа из Гуся-Хрустального с 1 116 лайками, а ее представитель заявила, что другого способа отремонтировать туалет у них нет.