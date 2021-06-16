ТЦ возле кемеровского Парка Ангелов частично открылся для посещения

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Фото:  

Крупный торговый центр, который расположен возле территории кемеровского Парка Ангелов, открыл свои двери для посетителей. Правда на сегодняшний день в здании работает один отдел.

Речь идет о новом ТЦ "Проспект" рядом с Парком Ангелов в столице кузбасса. На днях в здание смогли проникнуть первые посетители, которые заходили за необходимыми товарами в супермаркет известной торговой сети.


Со слов кемеровчан, торговая точка приступила к работе в минувший вторник, 15 июня. При этом по данным на сегодня, 16 июня, в самом объекте продолжаются ремонтные работы: рабочие завершают укладку плитки на крыльце возле главного входа в помещение. По этой причине места, где проводится отделка, огорожены сигнальными лентами.


Несколько дней назад новый торговый центр, расположенный около кемеровского Парка Ангелов, получил название. После этого горожане в социальных сетях стали обсуждать внешний вид нового объекта.

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