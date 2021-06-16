ТЦ возле кемеровского Парка Ангелов частично открылся для посещения

Речь идет о новом ТЦ "Проспект" рядом с Парком Ангелов в столице кузбасса. На днях в здание смогли проникнуть первые посетители, которые заходили за необходимыми товарами в супермаркет известной торговой сети.

Со слов кемеровчан, торговая точка приступила к работе в минувший вторник, 15 июня. При этом по данным на сегодня, 16 июня, в самом объекте продолжаются ремонтные работы: рабочие завершают укладку плитки на крыльце возле главного входа в помещение. По этой причине места, где проводится отделка, огорожены сигнальными лентами.

Несколько дней назад новый торговый центр, расположенный около кемеровского Парка Ангелов, получил название. После этого горожане в социальных сетях стали обсуждать внешний вид нового объекта.