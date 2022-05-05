ТЦ в Центральном районе Кемерова продается почти за 130 млн рублей

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Здание на проспекте Ленина в кузбасской столице пытаются продать за 128 млн рублей.

Объявление о продаже торгового центра "Практик", расположенного на проспекте Ленина 90/2 в Кемерове, появилось на популярной интернет-платформе. Из приведенной информации следует, что общая площадь здания, построенного в 1979 году, составляет 4 482,4 квадратных метра. Из них офисная часть ‒ 152,7 квадратных метра, а торговая ‒ 3 487,8 квадратных метра.


Автор объявления отметил, что в ТЦ имеются арендаторы. Отопление центральное, система пожаротушения автоматическая порошковая. Кроме того, имеется грузовой лифт и открытая парковка, рассчитанная на 60-70 машиномест. Площадь земельного участка, прилагающегося к объекту, составляет 15 222 квадратных метра, он находится в общедолевой собственности. Цена ТЦ составляет 128 000 000 рублей.


Напомним, что в мае прошлого года данный объект уже попадал на продажу, однако за меньшую сумму.

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