ТЦ в Новокузнецке попал на продажу за 10 млн рублей

ТЦ на улице Вокзальной, 10а к2а в южной столице Кузбасса предлагают купить за 10 млн рублей, следует из объявления на популярной торговой интернет-площадке. В трехэтажном здании, судя по опубликованным фотографиям, расположены торговые помещения и офисы.

Что касается площади кирпичного строения, то она составляет 700 м². Среди плюсов владелец указал

высокие автомобильные и пешеходные трафики.

– Продажа от собственника 1/2 здания. Возможность выкупа здания целиком, цена договорная, – заявил собственник.

Отмечается, что стать владельцем крупного ТЦ может любой желающий, но для этого необходимо заплатить продавцу 10 млн рублей.