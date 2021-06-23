ТЦ в Новокузнецке попал на продажу за 10 млн рублей

ТЦ на улице Вокзальной, 10а к2а в южной столице Кузбасса предлагают купить за 10 млн рублей, следует из объявления на популярной торговой интернет-площадке. В трехэтажном здании, судя по опубликованным фотографиям, расположены торговые помещения и офисы.
Что касается площади кирпичного строения, то она составляет 700 м². Среди плюсов владелец указал
высокие автомобильные и пешеходные трафики.
– Продажа от собственника 1/2 здания. Возможность выкупа здания целиком, цена договорная, – заявил собственник.
Отмечается, что стать владельцем крупного ТЦ может любой желающий, но для этого необходимо заплатить продавцу 10 млн рублей.
Фото: Avito
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