ТЦ на Октябрьском проспекте в Кемерове продается почти за 90 млн рублей

Объявление о продаже торгового центра, расположенного на Октябрьском проспекте, 38 в Кемерове, появилось на популярном сайте. Из размещенной в Сети информации следует, что одноэтажное помещение площадью 1 264,3 м² располагается в географическом центре города.

Продавец отмечает, что рядом с ТЦ имеются парковочные места, в том числе для грузового транспорта. Земельный участок оформлен в собственность. Отделка офисная.

Покупателю придется отдать за сделку 89 900 000 рублей.