Цыганка в Кемерове попала под суд за сбыт "наркотического ассорти"

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В руки полиции попала цыганка, которая снабжала наркозависимых кемеровчан разными видами запрещенных веществ.

Из информации от стражей закона следует, что сотрудники полиции города Кемерово получили сообщение о причастности женщины цыганской национальности к незаконному обороту наркотиков. Вскоре по подозрению в преступлении была задержана ранее судимая 55-летняя дама, которая попалась в момент закладки наркотиков.

В ходе личного досмотра у нее было обнаружено и изъято 18 свертков с приготовленными к сбыту наркотическими средствами. Проведенное исследование показало, что это героин, метадон, фенадон, долофин и карфентанил, пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Общая масса изъятых запрещенных веществ составила около 12 граммов. В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" передано в суд. Сбытчице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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