Цыганка из Красноярска опустошила кошельки новокузнечанок

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Ловкая уголовница из Красноярска лишила денег и паспорта жительниц южной столицы Кузбасса, которые встретились на ее пути.

За помощью к стражам закона в Новокузнецке обратились две жертвы карманницы. Так, 60-летняя заявительница сообщила, что неизвестная в магазине вытащила у нее из пакета паспорт и 11 000 рублей. Во втором случае злоумышленница изъяла кошелек из рюкзака у женщины.


Полицейские установили, что к преступлениям причастна 36-летняя цыганка, которая недавно освободилась из тюрьмы. Ущерб от ее проделок составил 20 000 рублей.

Кроме того, оперативники установили, что автомобиль, на котором передвигается предполагаемая карманница, зарегистрирован в Красноярском крае. Полицейские выехали в соседний регион, где задержали подозреваемую, указали в ГУ МВД Кузбасса.

В результате ловкая уголовница может вернуться в тюрьму на пять лет.

Фото\Видео: Опер-ТВ

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