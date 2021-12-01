Цыганка из Красноярска опустошила кошельки новокузнечанок

За помощью к стражам закона в Новокузнецке обратились две жертвы карманницы. Так, 60-летняя заявительница сообщила, что неизвестная в магазине вытащила у нее из пакета паспорт и 11 000 рублей. Во втором случае злоумышленница изъяла кошелек из рюкзака у женщины.

Полицейские установили, что к преступлениям причастна 36-летняя цыганка, которая недавно освободилась из тюрьмы. Ущерб от ее проделок составил 20 000 рублей.

– Кроме того, оперативники установили, что автомобиль, на котором передвигается предполагаемая карманница, зарегистрирован в Красноярском крае. Полицейские выехали в соседний регион, где задержали подозреваемую, – указали в ГУ МВД Кузбасса.

В результате ловкая уголовница может вернуться в тюрьму на пять лет.