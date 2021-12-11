Цветная водопроводная вода в Кузбассе оказалась признаком хищений и скорой аварии

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Специалисты коммунальной службы прокомментировали жалобу жителей Ленинска-Кузнецкого на шедший из-под крана "тархун". Оказалось, что окрашенная вода может говорить о серьезных нарушениях в системе отопления.

Согласно данным Блока ЖКХ, дорожного комплекса и энергетики Кузбасса, представители коммунальной компании объяснили недавнюю жалобу от жителей Ленинска-Кузнецкого на зеленую горячую воду. Специалисты отметили, что в указанных домах не предусмотрено горячее водоснабжение, поэтому некоторые жильцы сливают воду из системы отопления, чего делать категорически нельзя.


Коммунальщики объяснили, что безвредный зеленый краситель часто добавляется в теплоноситель, чтобы своевременно выявить утечку или возможное хищение горячей воды из системы. Признаком последнего как раз является появление окрашенной воды в кране.


Нарушение замкнутого цикла отопительной системы может привести к аварии. Особенно серьезные последствия могут быть в период морозов, когда подобные действия могут привести к выводу из строя всей системы, обогревающей дома, что повлечет ее полную замену.


Отмечается, что автора жалобы, который запечатлел зеленую воду, в настоящее время разыскивают, чтобы провести разъяснительную беседу. Помимо этого, за хищение воды из теплоносителя горожанин может получить штраф.

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