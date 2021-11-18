ЦОДД оценил возможность организации реверсивного движения на одной из улиц Кемерова

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Специалисты Центра организации дорожного движения ответили на вопрос кемеровчанина об организации реверсивного движения в Заводском районе.

Накануне в Instagram мэра Кемерово Ильи Середюка появился вопрос, касающийся организации проезда по одной из городских дорог. Кемеровчанин поинтересовался, нет ли возможности сделать реверсивное движение по улице Автозаводской. Официальный ответ дали сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

‒ Для организации реверсивного движения по улице Автозаводской необходимо расширение проезжей части минимум до трех полос для движения. В настоящее время расширение проезжей части не представляется возможным ввиду расположения трамвайных путей, ‒ заявили специалисты ЦОДД.

Ранее редакция AVOKADO писала о продлении одной из улиц в Заводском районе Кемерова.

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