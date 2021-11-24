Цивилев заявил о введении программы лояльности для кузбассовцев

Сегодня, 24 ноября, глава Кузбасса Сергей Цивилев выступил с бюджетным посланием. Среди прочих тем, затронутых губернатором, прозвучала проблема развития туризма. В частности, глава региона обратил внимание на то, что отдых на кузбасских курортах, таких как Шерегеш или Танай, должен быть доступным для жителей области.
‒ По моему поручению правительство Кузбасса разрабатывает программу лояльности специально для жителей региона. Первый этап этой программы начнет работать уже в декабре этого года, ‒ заявил Сергей Цивилев.
Ранее редакция AVOKADO писала о развитии круглогодичного туризма в Кемеровской области.
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