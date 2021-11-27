Власти Кемеровской области могут возобновить добычу угля в беловской шахте после ликвидации последствий серьезной аварии, в результате которой погиб 51 человек: 46 горняков и пятеро спасателей.

Правда до этого необходимо провести восстановительные работы на "Листвяжной" и завершить поисковую операцию, сообщает ТАСС. Стоит отметить, что в настоящий момент не все шахтеры и спасатели подняты на поверхность.

– Все без исключения [работники шахты, с которыми мы общались,] нам сказали, что хотят, чтобы шахта продолжала работать, – указал губернатор региона Сергей Цивилев.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти опубликовали список с именами погибших на шахте "Листвяжная".