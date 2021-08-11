Цивилев заявил о стратегической подготовке к новому юбилею Кузбасса

Планы о подготовке к следующему крупному празднику губернатор Кузбасса Сергей Цивилев озвучил во время прямого эфира на радиостанции "Маяк". Глава региона заявил, что после 300-летнего юбилея Кемеровской области необходимо справить 350-летнюю дату.

– 300 лет – это один из этапов жизни региона. Что будет дальше? Мы стратегически готовимся к 350-летию региона, – высказался Цивилев.

Кроме того, с его слов, "крупные" даты в шахтерском краю справлялись и ранее. Так, во время работ по подготовке к празднованию 300-летия в архиве удалось отыскать документы об организации торжества в 250-летний юбилей со дня освоения Кузбасса.