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Цивилев заявил о стратегической подготовке к новому юбилею Кузбасса

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о намерении отпраздновать новую круглую дату в регионе.

Планы о подготовке к следующему крупному празднику губернатор Кузбасса Сергей Цивилев озвучил во время прямого эфира на радиостанции "Маяк". Глава региона заявил, что после 300-летнего юбилея Кемеровской области необходимо справить 350-летнюю дату.

300 лет – это один из этапов жизни региона. Что будет дальше? Мы стратегически готовимся к 350-летию региона, высказался Цивилев.

Кроме того, с его слов, "крупные" даты в шахтерском краю справлялись и ранее. Так, во время работ по подготовке к празднованию 300-летия в архиве удалось отыскать документы об организации торжества в 250-летний юбилей со дня освоения Кузбасса.

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