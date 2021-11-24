Цивилев заявил о планах отчистить воздух в Новокузнецке за 6 млрд рублей

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время оглашения бюджетного послания заявил о планах исправить экологическую ситуацию в Новокузнецке.

Специалисты включили Новокузнецк в список самых загрязненных городов России. Такую "славу" южная столица Кузбасса приобрела из-за высоко содержания вредных веществ в воздухе, заключил Цивилев во время чтения ежегодных итогов работы регионального правительства.


Однако Кемеровская область стала участником федеральной программы, в рамках которой в шахтерский край направлены деньги для устранения экологических проблем.

– Для улучшения качества воздуха в городе, из федерального бюджета выделили свыше шести миллиардов рублей, – указал губернатор.

Он отметил, что объем вредных выбросов в атмосферу на территории города уже сократился на 20%.

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