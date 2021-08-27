Цивилев заявил о намерении продлить кузбассовцам жизнь по своей программе

Власти Кузбасса заявили о планах реализовать на территории региона программу по созданию новых медицинских учреждений первичного звена здравоохранения.
– Кузбасс разработал свою программу "Моя новая поликлиника", до конца месяца она будет доработана, – прокомментировал Сергей Цивилев на прямой линии.
Кроме того, губернатор обратил внимание граждан, что после реализации планов продолжительность жизни жителей Кемеровской области существенно увеличится, а качество улучшится.
В статистике представитель администрации указал, что за последние три года уже удалось установить значительное количество ФАПов: в 2021 году – 40, в прошлом – 38, в позапрошлом – 6. Программа продолжит действовать на протяжении следующих пяти лет, в результате которых удастся построить еще 159 фельдшерско-акушерских пунктов.
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