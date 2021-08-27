Цивилев заявил о намерении продлить кузбассовцам жизнь по своей программе

0
Фото:  

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о разработке своей новой программы, внедрение которой позволит продлить жизнь жителям региона.

Власти Кузбасса заявили о планах реализовать на территории региона программу по созданию новых медицинских учреждений первичного звена здравоохранения.

– Кузбасс разработал свою программу "Моя новая поликлиника", до конца месяца она будет доработана, – прокомментировал Сергей Цивилев на прямой линии.

Кроме того, губернатор обратил внимание граждан, что после реализации планов продолжительность жизни жителей Кемеровской области существенно увеличится, а качество улучшится.


В статистике представитель администрации указал, что за последние три года уже удалось установить значительное количество ФАПов: в 2021 году – 40, в прошлом – 38, в позапрошлом – 6. Программа продолжит действовать на протяжении следующих пяти лет, в результате которых удастся построить еще 159 фельдшерско-акушерских пунктов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28410

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined