Цивилев высказался об ужесточении ограничений по коронавирусу

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, будут ли введены новые ограничения против коронавирусной инфекции.

Накануне, 1 февраля, глава Кемеровской области Сергей Цивилев провел встречу с предпринимателями, на которой затронул тему эпидобстановки в связи с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон".

— Идет огромный рост заболеваемости. Это четко новый штамм, который характеризуется взрывным распространением заболеваемости. Мы к нему готовились. Мы знали, что он придет заранее. Готовы врачи, волонтеры, необходимая техника, больницы, колл-центры. Подготовили и можем развернуть 7 000 коек. В полном объеме есть тесты и экспресс-тесты», — передает слова Сергея Цивилева "МК в Кузбассе".

Глава региона подчеркнул, что одной из ключевых задач сейчас является недопущение перевода всех учеников на удаленное обучение. Кроме того, Сергей Цивилев отметил, что на пока новые ограничения по коронавирусу введены не будут.


Напомним, что суточный прирост заболевших коронавирусом в Кузбассе превысил 1 000 человек.

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