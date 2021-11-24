Цивилев высказался о строительстве дороги в объезд Кемерова

Во время бюджетного послания Цивилев предоставил план строительства дороги северо-западного обхода кузбасской столицы. Он отметил, что в ближайшие годы она станет главным стратегическим объектом.

— На данный момент Кемерово — единственный областной центр за Уралом, который не имеет автомобильного обхода. Выполняя поручение президента Российской Федерации, мы приступаем к строительству в этом году, — указал он.

Губернатор напомнил гражданам, что протяженность проезжей части составит 47 километров, для выполнения проекта рабочим придется возводить мост через реку Томь. Также дорога будет иметь несколько развязок и уникальный переход для диких животных.