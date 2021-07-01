Цивилев распорядился провести ремонт в школе-детсаду после обращения новокузнечанки к Путину

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В школе-детском саду в южной столице Кузбасса будет проведен капитальный ремонт всего здания. Соответствующее решение приняли местные власти после обращения новокузнечанки к президенту РФ.

По поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в начальной школе-детском саду

№ 235 Новокузнецка будет проведен капитальный ремонт всего здания. Стоит отметить, что изначально там планировались работы по восстановлению протекающей крыши.

– В ноябре 2020 года было принято решение о проведении ремонта крыши в летний период 2021 года. Плановый ремонт крыши начался в июне 2021 года, – появилось сообщение в Telegram-канале "Цивилев.Live".

В настоящий момент проектировщики уже приступили к работе, а утром в четверг, 1 июля, администрация города получит деньги на ремонт. На время работ воспитанников перевели в другое здание детского сада № 179.


По факту жалоб женщины на угрозы от должностных лиц организована проверка..

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