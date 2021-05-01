Цивилев пытается вернуть звание почетного гражданина Берлина герою ВОВ из Кузбасса

Губернатор Кемеровской области сообщил в своем Telegram-канале, что берлинские власти не поддержали данную идею.

– 76 лет назад, 30 апреля 1945 года, уроженец Кузбасса Николай Иванович Масалов совершил подвиг, когда во время боя спас из-под обстрела маленькую жительницу Берлина, за что ему было присвоено звание почетного гражданина столицы Германии, – отметил Цивилев.

Глава региона лично направлял запрос правящему бургомистру города по восстановлению звания почетного гражданина столицы Германии, однако к настоящему моменту эта инициатива не была одобрена зарубежной стороной.

Цивилев также подчеркнул, что в настоящее время власти делают все возможное для возвращения статуса почетного жителя Берлина Масалову, однако не все зависит от МИД РФ, посольства России в ФРГ и неравнодушных жителей Германии. На данный момент власти продолжают вести переговоры со Германией.