Цивилев пытается вернуть звание почетного гражданина Берлина герою ВОВ из Кузбасса

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Власти Берлина отказались восстановить звание почетного гражданина уроженцу Кузбасса Николаю Масалову. Глава региона Сергей Цивилев заявил, что работа по возвращению звания будет продолжена.

Губернатор Кемеровской области сообщил в своем Telegram-канале, что берлинские власти не поддержали данную идею.

– 76 лет назад, 30 апреля 1945 года, уроженец Кузбасса Николай Иванович Масалов совершил подвиг, когда во время боя спас из-под обстрела маленькую жительницу Берлина, за что ему было присвоено звание почетного гражданина столицы Германии, – отметил Цивилев.

Глава региона лично направлял запрос правящему бургомистру города по восстановлению звания почетного гражданина столицы Германии, однако к настоящему моменту эта инициатива не была одобрена зарубежной стороной.


Цивилев также подчеркнул, что в настоящее время власти делают все возможное для возвращения статуса почетного жителя Берлина Масалову, однако не все зависит от МИД РФ, посольства России в ФРГ и неравнодушных жителей Германии. На данный момент власти продолжают вести переговоры со Германией.

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