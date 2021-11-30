Цивилев провел встречи с семьями погибших на "Листвяжной"

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Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев организовал личную встречу с родственниками горняков, погибших при ЧП на беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь").

Глава шахтерского края отметил, что в первую очередь ему предстоит лично встретиться с родственниками всех погибших горняков, а после он уделит время близким людям пострадавших "Листвяжной" (УК "СДС-Уголь").


Также губернатор пообщается с работниками, которые в день трагедии спускались под землю.

– Я буду находиться здесь и работать здесь до тех пор, пока мы не поднимем каждого шахтера. Поэтому мое рабочее место здесь. Как только мы поднимем последнего шахтера, мое рабочее место будет в администрации Белова, – заявил Сергей Цивилев.

С его слов, подобные встречи будут организованы в столовой шахты, а их проведение в ближайшее время окажется регулярным.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что концентрация метана в "Листвяжной" превышала норму в несколько раз. Также работники кузбасской шахты рассказали о нарушениях, которые допускались со стороны высшего руководства. СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Ростехнадзора после ЧП.

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