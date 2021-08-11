Цивилев прокомментировал коронавирусную обстановку в Кузбассе

Губернатор подчеркнул важность соблюдения противоэпидемических мер в период пандемии, поскольку один распространитель коронавирусной инфекции может передать вирус до 1 500 здоровых граждан, отметил Сергей Цивилев в эфире радио "Маяк-Кузбасс".
Наибольшее число летальных исходов среди ковидных больных отмечается у пожилых людей старше 60 лет. Между тем молодое поколение наиболее подвержено возбудителю нового индийского штамма, заявил Цивилев.
В качестве мер предосторожности глава региона инициировал проведение массовых мероприятий и праздников в новом ключе. В частности, заменить День шахтера на Шахтерскую неделю и ограничить количество людей, собирающихся в одном месте.
Загрузка комментариев