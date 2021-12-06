Цивилев поручил смягчить систему QR-кодов в Кузбассе для некоторых граждан

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил пересмотреть действие кодов о вакцинации для туристов.

Во время общения с представителями предпринимательского сообщества, глава Кузбасса заявил, что в систему QR-кодов следует внести уточнения, которые касаются посетителей гостиниц. Губернатор поручил не осуществлять проверку кода о вакцинации при посещении общественных мест внутри здания.

– Не надо в ресторане и в фитнес-центре, который при гостинице, в баре, который при гостинице. Для жильцов гостиницы не надо никаких QR-кодов вводить. Если это жилец гостиницы, он спокойно заходит в ресторан, бар, бассейн, если он есть, – передает слова Сергея Цивилева VSE42.Ru.

На встрече с предпринимателями глава региона также высказался об отмене развлекательных мероприятий в связи с инцидентом на "Листвяжной".

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