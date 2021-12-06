Цивилев пообещал льготы пострадавшим от введения QR-кодов бизнесменам

Сообщается, что пострадавшие из-за QR-кодов предприниматели Кузбасса смогут платить налоги в уменьшенном размере. По официальным данным, к данной категории относятся 1,4 тысячи компаний и 2,4 тысячи ИП.

– Планируем снизить в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и налога на имущество организаций для той части бизнеса, которая пострадала от введения QR-кодов, – передает слова Сергея Цивилева пресс-службе администрации правительства Кемеровской области.

Помимо этого некоторые послабления получат владельцы торгово-офисной недвижимости, которые снизили арендную плату. По словам главы региона, они смогут уменьшить размер налога на имущество организаций на сумму снижения аренды.

– Предприниматели, которые уже оплатили эти налоги, смогут уточнить размер обязательств за 2021 год и вернуть из бюджета часть ранее оплаченных средств, – заявил губернатор.

Подчеркивается, что вопрос о налогах будет рассмотрен на заседании парламента 15 декабря.

Ранее Сергей Цивилев поручил смягчить режим QR-кодов в Кузбассе для некоторых граждан.