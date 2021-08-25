Цивилев перед прямой линией получил свыше 2100 вопросов от кузбассовцев

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На прямую линию губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева поступило более 2100 вопросов от жителей региона.

Как оказалась наиболее интересными для жителей шахтерского края стали вопросы о повышения цен на товары, вакцинации от вируса COVID-19, газификации, строительства объездной дороги вокруг кузбасской столицы и ремонта дорог в муниципалитетах, а также здравоохранения и образования.


Желающим получить актуальную информацию от главы Кемеровской области предоставилась возможность проголосовать за наиболее интересное обращение или задать свой вопрос на платформе "Кузбасс Онлайн".

– 25 августа, можно будет задать свой вопрос с 14 до 17 часов, в четверг, 26 августа, – с 09:00 до завершения прямой линии в 21:00, – заявили в администрации правительства региона.

При этом при обращении необходимо представиться: указать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес.


Прямая линия состоится в предстоящий –Сама прямая линия пройдет в четверг, 26 августа, с 19:00 до 21:00. В настоящий момент от жителей региона поступило более 2100 вопросов.

Да!
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