Цивилев озвучил сроки открытия инфекционной больницы для ковидных кузбассовцев

Новая инфекционная больница в южной столице Кузбасса будет введена в эксплуатацию в течении месяца, заявил губернатор региона во время эфира на радиостанции "Маяк". Также он отметил, что спешка в решении данного вопроса не допустима, поскольку строителям необходимо исправить недочеты до открытия объекта, а после завершения всех работ в учреждении медики будут оказывать помощь пациентам с выявленным COVID-19.

– Как только мы туда переведем ковидных больных, строители туда не зайдут. Поэтому строители сейчас вычищают все замечания, идет этап наладки оборудования, строительные работы практически все закончены, вот устранение мелких замечаний, – прокомментировал Сергей Цивилев.

Стоит отметить, что глава Кемеровской области обратил внимание на наличие в медицинском центре дорогостоящего оборудования, завезенного в шахтерский край из-за рубежа. По его мнению, новый больничный комплекс после открытия станет "украшением не только Кузбасса, но и для всей системы здравоохранения Российской Федерации".