+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Цивилев озвучил сроки открытия инфекционной больницы для ковидных кузбассовцев

0
Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал срок, в который инфекционная больница в Новокузнецке должна открыть свою двери для пациентов.

Новая инфекционная больница в южной столице Кузбасса будет введена в эксплуатацию в течении месяца, заявил губернатор региона во время эфира на радиостанции "Маяк". Также он отметил, что спешка в решении данного вопроса не допустима, поскольку строителям необходимо исправить недочеты до открытия объекта, а после завершения всех работ в учреждении медики будут оказывать помощь пациентам с выявленным COVID-19.

Как только мы туда переведем ковидных больных, строители туда не зайдут. Поэтому строители сейчас вычищают все замечания, идет этап наладки оборудования, строительные работы практически все закончены, вот устранение мелких замечаний, прокомментировал Сергей Цивилев.

Стоит отметить, что глава Кемеровской области обратил внимание на наличие в медицинском центре дорогостоящего оборудования, завезенного в шахтерский край из-за рубежа. По его мнению, новый больничный комплекс после открытия станет "украшением не только Кузбасса, но и для всей системы здравоохранения Российской Федерации".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27964

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined