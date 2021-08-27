Цивилев озвучил план на строительство одобренной президентом РФ дороги в объезд Кемерова

Активное проектирование важного объекта, строительство которого ранее поддержал президент РФ Владимир Путин, идет в настоящий момент. Сейчас местные власти планируют преступить к работам по обустройству дороги в объезд кузбасской столицы.

—У нас большое движение вперед, и сейчас мы делаем все, чтобы мы могли это поручение президента выполнить, и в этом году приступить к строительству объездной дороги, — подытожил Цивилев.

Стоит отметить, что маршрут дороги будет проложен от Топкинского кольца, вокруг Кемерова с пересечением Томи, с выходом на развилку со стороны поворота на Кедровку.

По мнению главы региона, участок трассы позволит решить проблему с транзитным транспортом на въезде в Кемерово. Он уверен, что большегрузы вредят экологии и дорожному покрытию, а также создают огромные пробки.