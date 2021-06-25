Цивилев оценил готовность строящейся инфекционной больницы в 95%

Строительство инфекционного комплекса в Новокузнецке к настоящему моменту рабочим удалось завершить на 95%, заявил губернатор шахтерского края. Также Цивилев отметил, что вместительность медицинского учреждения рассчитана на всех городских жителей, примерно 1 миллион 140 тысяч человек.

– Ввод в эксплуатацию этой больницы серьезно повлияет на нашу борьбу с этими опасными инфекционными заболеваниями — не только с ковидом, но и ВИЧ, туберкулезом, гепатитом, – указано в сообщении от главы в пресс-службе правительства.

Сейчас строители завершают отделочные работы на территории здания, ведется монтаж и настройка оборудования. В общей сложности в лечебном корпусе запланировано 99 боксов, где при острой необходимости удастся развернуть до 300 дополнительных коек. Штат инфекционной больницы будет насчитывать порядка 300 сотрудников, в их числе 71 врач.

Стоит отметить, что комплекс состоит из здания лучевой диагностики, пищеблока, клинико-диагностической лаборатории, станции дезинфекции автомобилей и ряда служебных построек. В лаборатории будет установлено современное оборудование, которое позволит быстро определять тип инфекций практически любых патогенов.