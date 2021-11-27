Цивилев отправил нового мэра Прокопьевска в отставку за пир во время траура

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уволил нового мэра Прокопьевска с должности после того, как узнал о торжественном банкете в горадминистрации, который чиновник организовал в честь своего повышения в день траура по погибшим в "Листвяжной".

Накануне глава Кемеровской области снял с должности новоизбранного мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко. Причиной скоропостижной отставки чиновника с нового места стало то, что он организовал торжественный банкет в день трагедии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек.


Стоит отметить, что таким образом Старченко хотел отметить свое назначение на должность главы кузбасского города, правда позже оказалось, что в своей карьере возглавлял он местную администрацию только несколько дней. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале губернатора.

– У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать, – заявил Цивилев.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что депутаты в Прокопьевске выбрали на должность нового мэра города Вячеслава старченко.

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