Цивилев отчитался замминистру здравоохранения РФ о ходе строительства инфекционки в Новокузнецке

Экскурсию по зданию строящейся больницы прибывшему в Новокузнецк гостю устроил губернатор кемеровской области Серей Цивилев. Так, он провел первого заместителя главы Минздрава РФ по коридорам учреждения, где рассказал собеседнику о преимуществах нового медицинского объекта, а также отметил, что к настоящему времени работы завершены на 90%.

– Вот это образцовая больница, – сказал глава области Виктору Фисенко.

Ранее редакция Avokado сообщала, что кузбасские власти и анонсировали предварительную дату завершения работ по возведению инфекционной больницы в южной столице региона.