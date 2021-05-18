Цивилев отчитался замминистру здравоохранения РФ о ходе строительства инфекционки в Новокузнецке

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Первый заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко прибыл в южную столицу Кузбасса с целью оценить ход строительных работ в новом инфекционном стационаре.

Экскурсию по зданию строящейся больницы прибывшему в Новокузнецк гостю устроил губернатор кемеровской области Серей Цивилев. Так, он провел первого заместителя главы Минздрава РФ по коридорам учреждения, где рассказал собеседнику о преимуществах нового медицинского объекта, а также отметил, что к настоящему времени работы завершены на 90%.

– Вот это образцовая больница, – сказал глава области Виктору Фисенко.

Ранее редакция Avokado сообщала, что кузбасские власти и анонсировали предварительную дату завершения работ по возведению инфекционной больницы в южной столице региона.

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