Цивилев анонсировал модернизацию нескольких кузбасских музеев

Речь идет о глобальной реставрации Гурьевского краеведческого музея, здание которого было построено более 100 лет назад в далеком 1909 году. В настоящий момент строение признано памятником истории и архитектуры регионального значения. По словам главы Кузбасса, в скором времени в учреждении откроются новые экспозиции, а к 2024 году вокруг строения раскинется целый музейный квартал.



Также в планах властей обновить Историко-краеведческий музей города Белово.

– В помещениях сделают современный ремонт и установят комфортную мебель. Здесь установят интерактивные панели и доски, сенсорные киоски, 3D-модели экспонатов. В фондохранилище оборудуют оснащение, соответствующее требованиям музейной деятельности, – следует из текста публикации.

Цивилев напомнил кузбассовцам, что в 2019 году был преображен Кузбасский краеведческий музей в областном центре. Тогда в просветительском учреждении рабочие провели капремонт и создали экспозицию о геологическом развитии региона, включая эру динозавров.