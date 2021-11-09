Цивилев анонсировал модернизацию нескольких кузбасских музеев

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Instagram-аккаунте заявил о намерении в ближайшие годы модернизировать некоторые музей.

Речь идет о глобальной реставрации Гурьевского краеведческого музея, здание которого было построено более 100 лет назад в далеком 1909 году. В настоящий момент строение признано памятником истории и архитектуры регионального значения. По словам главы Кузбасса, в скором времени в учреждении откроются новые экспозиции, а к 2024 году вокруг строения раскинется целый музейный квартал.

Также в планах властей обновить Историко-краеведческий музей города Белово.

В помещениях сделают современный ремонт и установят комфортную мебель. Здесь установят интерактивные панели и доски, сенсорные киоски, 3D-модели экспонатов. В фондохранилище оборудуют оснащение, соответствующее требованиям музейной деятельности, следует из текста публикации.

Цивилев напомнил кузбассовцам, что в 2019 году был преображен Кузбасский краеведческий музей в областном центре. Тогда в просветительском учреждении рабочие провели капремонт и создали экспозицию о геологическом развитии региона, включая эру динозавров.

Фото: Instagram / sergey_tsivilev

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