Цирковой медведь в Кузбассе дважды атаковал дрессировщицу во время шоу

Медведь напал на сотрудницу цирка шапито "Арлекин" во время открытого представления со зрителями на трибунах. Инцидент произошел в городе Березовский. Очевидцам удалось заснять на видео момент атаки женщины хозяином тайги.

После происшествия съемка с шоу оказалась на просторах соцсети "ВКонтакте".

– На микрашке у нас. Интересно, что теперь с медведем будет, – подписал публикацию автор видео.

Из записи следует, что крупный медведь набросился на проходившую мимо него дрессировщицу и вцепился ей в ногу. Как итог: пострадавшая рухнула на пол, а косолапый продолжил проявлять агрессию по отношению к сотруднице.

Спасти женщину удалось другим работникам, которые силой оттащили от нее животное. Однако хозяин тайги не успокоился и предпринял вторую попытку пробраться к своей жертве в результате которой, ударил несчастную лапой по голове. Как итог: напарник успел прервать повторное нападение медведя и остановил его.