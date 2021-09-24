ЦИК озвучил окончательные результаты выборов в Госдуму РФ

0
Фото:  

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова огласила окончательные итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва, проходивших с 17 по 19 сентября этого года.

Согласно окончательным данным на пятницу, 24 сентября, партия "Единая Россия" (набрала 49,82%) получила 324 мандата, КПРФ — 57 (18,93%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) — 27, ЛДПР — 21 (7,55%) . Вслед за ними в списке расположились "Новые люди" (5,32%), члены которого займут 13 думских кресел.


По результатам голосования, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста получили по одному месту в нижней палате парламента. Кроме того, туда прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.


Итоговая явка составила 51,72 процента, цитирует председателя Центральной избирательной комиссии издание РИА "Новости". Комиссией был принят протокол, признающий выборы в Госдуму состоявшимися, а их результаты действительными.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29398

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined