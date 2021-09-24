ЦИК озвучил окончательные результаты выборов в Госдуму РФ

Согласно окончательным данным на пятницу, 24 сентября, партия "Единая Россия" (набрала 49,82%) получила 324 мандата, КПРФ — 57 (18,93%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) — 27, ЛДПР — 21 (7,55%) . Вслед за ними в списке расположились "Новые люди" (5,32%), члены которого займут 13 думских кресел.

По результатам голосования, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста получили по одному месту в нижней палате парламента. Кроме того, туда прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Итоговая явка составила 51,72 процента, цитирует председателя Центральной избирательной комиссии издание РИА "Новости". Комиссией был принят протокол, признающий выборы в Госдуму состоявшимися, а их результаты действительными.