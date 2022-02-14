Церковь полностью сгорела ночью в Кузбассе

Верующие граждане в Яе полностью потеряли храм для богослужения, о чем рассказали очевидцы ночного пожара в Сети. Из опубликованного видео следует, что огонь полностью охватил деревянное строение.

По данным ГУ МЧС по Кузбассу, сигнал о происшествии на улице Красноармейской поступил 1:33 по местному времени, после чего на место незамедлительно выехали четыре отделения пожарных.

– На момент прибытия специалистов открытым пламенем горели стены и обрешетка крыши здания Поскольку церковь была деревянной, то пламя быстро распространилось по всему строению. Площадь пожара составила 220 м², – рассказали в ведомстве.

Полностью потушить религиозный храм удалось под утро в 4:15, в результате произошедшего полностью обгорели стены, а крыша обрушилась. Никто не пострадал. В настоящий момент причина произошедшего выясняется.