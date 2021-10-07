Цены некоторых товаров увеличились в Кузбассе за неделю

Согласно последним данным, за прошедшую неделю наибольший рост показали цены на помидоры - +20,1%. За ними следуют куриные яйца, которые прибавили в цене 5,6%. Следующими по уровню подорожания идут фруктовое детское питание (+4,7%) и шоколадные конфеты (+3,6%). Вместе с тем дешевле стали репчатый лук (-5%), капуста (-4,9%) и яблоки (-2,3%).

Что касается непродовольственной продукции то здесь цены выросли на стиральные порошки (на 3,1% за неделю), подгузники (+2,8%) и зубные щетки (+2,2%). Обратная ситуация наблюдается с ценами на туалетную бумагу (-3,4%) и женские прокладки (-2,6%).