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Цены на ЖКУ вырастут в России с 1 июля

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В России произойдет увеличение стоимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2021 года.

С 1 июля 2021 года в России вырастет цена на ЖКУ. Общее увеличение стоимости увеличится на 3,3% в рамках установленных для каждого региона порогов, но не более чем на 4%. Соответствующие данные представлены в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на портале правовой информации.

– В тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции, – отметили в антимонопольной службе, сообщает издание "Известия".

В качестве примера назвали также несколько регионов и их пороги. Так, к примеру, в Чечне он установлен на уровне 6,5%, а в Новгородской области – 6,4%. Что касается Якутии, то предел 6%, в Магаданской (3,8%), Мурманской (3,2%), в Пензенской областях (3,4%).

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