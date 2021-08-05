Цены на жилую недвижимость в Кузбассе снова выросли

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Аналитики опубликовали данные по ценам на жилье в Кемеровской области во втором за второй квартал текущего года.

Согласно данным Кемеровостата, во втором квартале 2021 года один метр жилья в новостройках в среднем стоил 58 164 рубля, в квартире типовой застройки - 57 956 рублей, а в квартире улучшенного качества – 58 525 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом цена поднялась на 2,3%, а за год она увеличилась на 11%.


Что касается вторичного рынка, то здесь специалисты выявили квартальное подорожание одного метра жилья на 10,8%, а в годовом выражении рост составил 23%. Во втором квартале 2021 года средняя цена "квадрата" на вторичном рынке достигла 53 085 рублей.

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