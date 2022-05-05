Цены на жилье в Кузбассе выросли в первом квартале 2022 года

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Статистики сообщили о подорожании квартир в Кемеровской области.

Согласно информации, представленной специалистами Кемеровостата, в первом квартале 2022 года цены на первичном рынке жилья в Кузбассе выросли на 59,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На вторичном рынке также наблюдается подорожание, но уже на 53,6%.


Один квадратный метр жилья на первичном рынке оценили в среднем в 88 601 рубль. При этом в квартире среднего качества он стоил 92 348 рублей, а в квартире улучшенного качества – 83 907 рублей. Что касается цен на квадратный метр жилья, реализуемого на вторичном рынке, то в среднем они равнялись 73 584 рублям. В типовой квартире квадратный метр стоил 68 587 рублей, а в квартире улучшенного качества – 82 255 рублей.


В обозначенных случаях произошло подорожание по сравнению с четвертым кварталом 2021 года на 30% и более.

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