+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Цены на жилье в Кемерове выросли быстрее зарплат

1
Фото:  

Недвижимость в кузбасской столице подорожала быстрее, чем увеличились зарплаты, сообщили исследователи.

Согласно данным аналитиков, средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах, расположенных в Кемерове, выросла за два года на 63%. Если в 2020 году "квадрат" стоит 51,7 тысячи рублей, то в 2022 году его цена составила 84,5 тысячи рублей. А вот заработная плата в кузбасской столице за это же время увеличилась лишь на 8,4%: с 40 000 до 43 000 рублей, следует из совместного исследования порталов ЦИАН и hh.ru.


Из информации экспертов следует, что коэффициент доступности жилья в Кемерове составляет сейчас 4,4 года. Данный срок обозначает, сколько потребуется времени семье из двух человек, чтобы накопить средства на покупку жилья при условии траты денег исключительно на эту цель.


В исследовании отмечается, что отставание зарплат от роста цен на жилье может стать причиной стагнации цен и торможения рынка недвижимости.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38978

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined