Цены на жилье в Кемерове выросли быстрее зарплат

Согласно данным аналитиков, средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах, расположенных в Кемерове, выросла за два года на 63%. Если в 2020 году "квадрат" стоит 51,7 тысячи рублей, то в 2022 году его цена составила 84,5 тысячи рублей. А вот заработная плата в кузбасской столице за это же время увеличилась лишь на 8,4%: с 40 000 до 43 000 рублей, следует из совместного исследования порталов ЦИАН и hh.ru.

Из информации экспертов следует, что коэффициент доступности жилья в Кемерове составляет сейчас 4,4 года. Данный срок обозначает, сколько потребуется времени семье из двух человек, чтобы накопить средства на покупку жилья при условии траты денег исключительно на эту цель.

В исследовании отмечается, что отставание зарплат от роста цен на жилье может стать причиной стагнации цен и торможения рынка недвижимости.