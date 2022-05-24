Цены на вафли шокировали кузбассовца

Соответствующее обращение житель Юрги оставил в Сети. Мужчина написал, что в одном из сетевых магазинов резко подорожали вафли. По словам кузбассовца, всего за неделю они поднялись в цене с 25 рублей до 56 рублей.

‒ Здравствуйте, я в шоке с цен на простые вафли, которые производят у нас в стране! <...> Что делать, как повлиять на рост цен? (стиль сохранен ‒прим. ред.) ‒ высказался юргинец на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ на обращение рассказали, что контроль за ценами на потребительском рынке осуществляет федеральная антимонопольная служба. Для проведения проверки кузбассовцу порекомендовали обратиться в УФАС РФ по Кемеровской области.