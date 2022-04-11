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Цены на сухие сливки разозлили кемеровчан

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Жители столицы Кузбасса возмутились стоимостью популярного продукта.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанина, который заметил рост цен на сухие сливки. Горожанин выложил снимок из сетевого магазина, на котором видно, что покупателю придется отдать за 0,5 килограмма продукта от 419,9 рублей до 399,90 рублей. При этом мужчина заявил, что ранее цена данного продукта была значительно ниже.

‒ Ну как вам сухое молочко со 180 до 419 рублей! Где те контролирующие органы? (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ возмутился кемеровчанин.

Комментаторы отметили, что ранее сухие сливки стоили около 300 рублей, а по акции ‒ примерно 200 рублей. Однако и они выразили свое недовольство подорожанием.

‒ Как так, в два раза блин? (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ высказалась одна из горожанок.

Часть пользователей отметили, что делают выбор в пользу обычного молока, и рост цен на его заменитель их не тревожит.


Ранее кемеровчане сообщали о подорожании капусты, а производитель кузбасского хлеба предупредил о повышении стоимости продукции на 10%.

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