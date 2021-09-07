+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Цены на школьное питание взлетели в Кузбассе

1
Фото:  

Обеды для учеников подорожали в новом учебном году. При этом меню из блюд в столовых образовательных учреждений Кузбасса осталось прошлогодним.

Родители учеников в Кузбассе вынуждены платить больше за школьные обеды. В Министерстве образования отметили, что цены на еду в столовых текущем 2020/2021 году существенно возросли, передает "МК в Кузбассе".

– Средняя стоимость регионального меню составляет 70 рублей в день, в то время как показатели прошлого года находились на отметке в 58,76 рублей, – сообщает издание.

Стоит отметить, что инфляция с сентября прошлого года по сентябрь текущего составила 6,51% (около 3,8 рубля). Таким образом, объяснить рост цен одной лишь инфляцией невозможно.


При этом представители МАУ "Школьное питание" пояснили, что увеличение стоимости вызвано ростом ценника на продуктовые корзины, а продукты в школы поступают те же самые, что и годом ранее.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28734

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined