Цены на школьное питание взлетели в Кузбассе

Родители учеников в Кузбассе вынуждены платить больше за школьные обеды. В Министерстве образования отметили, что цены на еду в столовых текущем 2020/2021 году существенно возросли, передает "МК в Кузбассе".

– Средняя стоимость регионального меню составляет 70 рублей в день, в то время как показатели прошлого года находились на отметке в 58,76 рублей, – сообщает издание.

Стоит отметить, что инфляция с сентября прошлого года по сентябрь текущего составила 6,51% (около 3,8 рубля). Таким образом, объяснить рост цен одной лишь инфляцией невозможно.

При этом представители МАУ "Школьное питание" пояснили, что увеличение стоимости вызвано ростом ценника на продуктовые корзины, а продукты в школы поступают те же самые, что и годом ранее.