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Цены на сахар взволновали жителей Кемеровской области

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Кузбассовцы обеспокоились степенью доступности сахарного песка. Власти прокомментировали ситуацию.

В социальных сетях начали появляться жалобы от жителей Кемеровской области, которые заявили, что цены на сахар выросли. Кроме того, некоторые пользователи Сети сообщили, что якобы вовсе не смогли отыскать в сетевых магазинах необходимый товар.

‒ "Люди, помогите. Что опять с ценой на сахар?", "Я сахара вообще не нашла вчера", ‒ пожаловались кузбассовцы из разных городов региона.

На обращения отреагировали представители министерства промышленности и торговли Кемеровской области. Они рассказали, что, согласно проводимому на постоянной основе мониторингу, необоснованного роста цен на сахар не выявлено.

‒ В наличии на прилавках магазинов присутствует несколько видов сахара от разных производителей по разным ценовым категориям, включая премиум-класс. Контроль за необоснованным повышением цен на продовольственные товары осуществляет УФАС России, ‒ рассказали специалисты.

В ответ на жалобы об отсутствии сахара в некоторых магазинах сотрудники министерства попросили уточнить адрес и название торговой точки.

Да!
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