Цены на продукты в Кузбассе после резкого подорожания пошли на спад

Цены в Кузбассе пошли на спад. Так, всего за месяц в среднем ценники снизились на 0,78%.
Однако удешевление оказалось "фантомным", поскольку с декабря прошлого года рост составил 12,74%, за год – 18,48%. Соответствующие данные опубликовали специалисты Кемеровостата.
Так, почти все подешевевшие за месяц продукты значительно прибавили в цене по сравнению с маем прошлого года.
К примеру, сырокопченая колбаса подешевела в мае на 6,16% по сравнению с апрелем (+2,82% за полгода, +9,25% за год), молоко – на 3,45% (+10,81% за полгода, +27,65% за год), творожные сырки – на 5,32% (+22,15% за полгода, +24,53% за год), яйца – на 5,05% (минус 12,86% за полгода, минус 11% за год), сахар – на 5,05% (+43,27% за полгода, +57,54% за год), зефир и пастила – на 5,18% (+19,48% за полгода, +36,46% за год), вермишель – на 4% (+19,5% за полгода, +36,5% за год), капуста – на 32,5% (+27,28% за полгода, +88,58% за год), свекла – на 12,7% (+66% за полгода, минус 4% за год), огурцы – на 20,6% (минус 27% за полгода, минус 13% за год), помидоры – на 11,5% (+21,84% за полгода, +42,15% за год).
Однако за месяц часть товара даже подорожала. Речь идет о мясных детских консервах – на 5,26% (+13,79% за полгода, +24,14% за год), фруктовые детские консервы – на 5,2% (+22,87% и +25,44%), рыбное филе – на 5,05% (+13,5% и +19,15%), манка – на 6,57% (+15,32% и + 34,92%), картофель – на 7,91% (+21% и +5,5%).
Например, килограмм картошки в среднем стоил 47,54 рубля, сырокопченой колбасы – почти 1 000 рублей, капусты – 61,85 рубля, помидоров – 192,57 рубля, десяток яиц – 66,94 рубля.
За минувшую неделю существенно подорожал картофель – на 11,2%, овощное детское питание – на 3,3%, мясное детское питание – на 3,2%, маргарин – на 2,7%. Помимо продуктов это детские футболки – на 3,5%, шампуни – на 2,8%, мужские футболки – на 2,7%. Подешевели за неделю огурцы – на 12,4%, помидоры – на 10,2%, макароны – на 5,4%, школьные брюки – на 7,7%, женские колготки – на 4,8%. А вот стоимость бензина оказалась стабильной.
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