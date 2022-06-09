Цены на продукты в Кузбассе после резкого подорожания пошли на спад

Цены в Кузбассе пошли на спад. Так, всего за месяц в среднем ценники снизились на 0,78%.

Однако удешевление оказалось "фантомным", поскольку с декабря прошлого года рост составил 12,74%, за год – 18,48%. Соответствующие данные опубликовали специалисты Кемеровостата.

Так, почти все подешевевшие за месяц продукты значительно прибавили в цене по сравнению с маем прошлого года.

К примеру, сырокопченая колбаса подешевела в мае на 6,16% по сравнению с апрелем (+2,82% за полгода, +9,25% за год), молоко – на 3,45% (+10,81% за полгода, +27,65% за год), творожные сырки – на 5,32% (+22,15% за полгода, +24,53% за год), яйца – на 5,05% (минус 12,86% за полгода, минус 11% за год), сахар – на 5,05% (+43,27% за полгода, +57,54% за год), зефир и пастила – на 5,18% (+19,48% за полгода, +36,46% за год), вермишель – на 4% (+19,5% за полгода, +36,5% за год), капуста – на 32,5% (+27,28% за полгода, +88,58% за год), свекла – на 12,7% (+66% за полгода, минус 4% за год), огурцы – на 20,6% (минус 27% за полгода, минус 13% за год), помидоры – на 11,5% (+21,84% за полгода, +42,15% за год).