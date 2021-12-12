Цены на продукты питания в Кузбассе выросли за неделю

Согласно актуальным данным специалистов Кемеровостата, в Кемеровской области отмечается повышение цен на ряд продуктов питания. Рекордсменом стала капуста, цена на которую выросла на 9,3%. Пшено подорожало на 6,3%, а огурцы – на 5,3%. Молоко стало стоить на 3,8% больше, морковь – на 3,5%, полукопченая колбаса – на 3,2%. При этом помидоры подешевели на 7,9%, неразделанная рыба – на 4,6%, а яблоки – на 2,2%.

Выросли в цене и некоторые непродовольственные товары. Так, металлочерепица стала дороже на 7,8%, а автомобили российского производства – на 3,9%. Цены на топливо также стали больше: на АИ-95 – 0,1%, на АИ-98 – 0,4%, на дизель – 1,2%. Дешевле стал АИ-92 – он теперь стоит на 0,1% меньше.